قوات الاحتلال الأميركي تنقل أسلحة ومعدات من العراق إلى سوريا

2021/02/05 | 19:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت قوات الاحتلال الأمريكي جنودا ومعدات وأسلحة من الأراضي العراقية باتجاه قاعدتها في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي السوري، بحسب ما ذكرته وكالة "...

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