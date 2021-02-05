النجف يخطف نقاط المباراة من بغداد

2021/02/05 | 19:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]حصد فريق النجف انتصاراً ثميناً امام مضيفه امانة بغداد.بعدما تغلب عليه بهدف نظيف في اطار مباريات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

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