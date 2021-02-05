2021/02/05 | 19:54 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]حصد فريق النجف انتصاراً ثميناً امام مضيفه امانة بغداد.
بعدما تغلب عليه بهدف نظيف في اطار مباريات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف يخطف نقاط المباراة من بغداد
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بعدما تغلب عليه بهدف نظيف في اطار مباريات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف يخطف نقاط المباراة من بغداد
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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