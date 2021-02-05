2021/02/05 | 19:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الثقافة ترد: المغرضون يحاولون التصيد بالماء العكر..المدرسة المستنصرية في نصب الاهتمام المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة ترد: المغرضون يحاولون التصيد بالماء العكر.. المدرسة المستنصرية في نصب الاهتمام) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة ترد: المغرضون يحاولون التصيد بالماء العكر.. المدرسة المستنصرية في نصب الاهتمام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).