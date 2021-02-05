وليد سالم.. احدث تعزيزات عندليب الفرات

2021/02/05 | 19:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

وقع نادي نفط الوسط الرياضي “عندليب الفرات”، بشكل رسمي مع اللاعب وليد سالم لتمثيل الفريق في الموسم الحالي.

وقال عضو الهيئة الادارية للنادي فراس بحر العلوم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “نادي نفط الوسط، وقع بشكل رسمي مع اللاعب وليد سالم، حيث تم تصديق العقد في الهيئة التطبيعية”.

واوضح ان “اللاعب تحصل على كتاب الاستغناء من فريقه زاخو وسيكون جاهزاً للانخراط في تدريبات الفريق ابتداءً من اليوم”.

يذكر ان سالم انتقل من الشرطة الى زاخو في الانتقالات الصيفية الماضية.



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