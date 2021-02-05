2021/02/05 | 20:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت محافظة النجف الأشرف، اليوم الجمعة، تعطيل دوام المدارس غداً بسبب سوء الأحوال الجوية.وقال المكتب الاعلامي للمحافظ، في بيان، إن “محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري وجه بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس الحكومية والأهلية في عموم المحافظة ليوم غد السبت”.وأضاف أن “ذلك جاء بسبب سوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار ليوم غد السبت”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجف الأشرف تعطل دوام المدارس غداً بسبب سوء الأحوال الجوية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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