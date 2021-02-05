الاعلام الرقمي: الهاشتاكات الاستفزازية تثير الطائفية والانقسامات المجتمعية في العراق

2021/02/05 | 20:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شدد مركز الاعلام الرقمي DMC، الجمعة، على ضرورة الابتعاد عن الترويج او المشاركة في الهاشتاكات الاستفزازية التي تظهر احيانا في ترند العراق.واوضح المركز في بيان, ان “هذه الهاشتاكات اصبحت تثير الانقسامات الاثنية وتحرض على الفتنة بين المكونات المختلفة في المجتمع، فضلا عن تعميق الاستقطابات بين التيارات السياسية المختلفة”.وبين ان “ظهور هذه الهاشتاكات […]

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