الاعلام الرقمي يحذر من الهاشتاغات الاستفزازية المثيرة للطائفية والانقسامات

2021/02/05 | 20:11 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شدد مركز الاعلام الرقمي DMC، الجمعة، على ضرورة الابتعاد عن الترويج او المشاركة في الهاشتاكات الاستفزازية التي تظهر احيانا في ترند العراق.واوضح المركز في بيان, ان “هذه الهاشتاكات اصبحت تثير الانقسامات الاثنية وتحرض على الفتنة بين المكونات المختلفة في المجتمع، فضلا عن تعميق الاستقطابات بين التيارات السياسية المختلفة”.وبين ان “ظهور هذه الهاشتاكات يتسبب في معظم الاحيان برد فعل للجمهور المقابل ضد الاخر، فيقومون باطلاق هاشتاك مضاد وربما اكثر استفزازية من الاول وبالتالي يبقى جمهور كلا الطرفين يدورون في هذه الحلقة المفرغة من الاستفزازات والتحريض والاثارة”.ورصد المركز الرقمي” العديد من الهاشتاكات التي تتصدر احيانا ترند العراق والتي […]

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