الاستخبارات تداهم وكراً 'داعشيا' وتستولي على اعتدة في القائم

2021/02/05 | 20:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، مداهمة وكرا تابع لتنظيم داعش والاستيلاء على اعتدة في القائم بمحافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه "وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٣٠ من مداهمة احد الاوكار التي يختبىء فيها الدواعش من قواتنا الجوية في صحراء عجيجة بقضاء القائم وتستولى على ٥ قنابر هاون عيار ٨١ملم بالاضافة الى قنبرة هاون عيار ٦٠ملم وقنبرة بازوكة".

وأشارت إلى قيام "مفارز هندسة الفرقة لتدمير الوكر والمواد موقعيا".

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