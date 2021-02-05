2021/02/05 | 20:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 1014 وفاة و19114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت ان" الأرقام المسجلة تشير إلى ارتفاع الوفيات وانخفاض الإصابات، مقارنة مع أمس الخميس الذي سجلت فيه 915 وفاة و20634 إصابة بالفيروس".

واضافت ان" المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 10.97 مليون".

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 أيضا من حيث حصيلة ضحايا الجائحة".

المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تسجل أكثر من ألف وفاة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تسجل أكثر من ألف وفاة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).