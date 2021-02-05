المصرف العقاري يباشر بإطلاق قروض شراء الوحدات السكنية

2021/02/05 | 20:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن المصرف العقاري، الجمعة، المباشرة بإطلاق القروض الاسكانية.

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وذكر المصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (5 شباط 2021)، أنه "حسب توجيهات المدير العام ومن أجل المساعدة في حل جزء من أزمة السكن، سيقوم باطلاق قرض مبادرة البنك المركزي العراقي قرض شراء وحدات سكنية اعتبارا من الأسبوع المقبل".

واوضح ان القرض سيكون على نوعين":

اولا- قرض شراء وحدات سكنية بمبلغ 100 مليون دينار.

ثانيا- قرض شراء وحدات سكنية ضمن المجمعات السكنية الاستثمارية بمبلغ 125مليون دينار".

وأكد المصرف أن " مدة السداد ستكون على 20 سنة".

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