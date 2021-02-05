2021/02/05 | 20:18 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مدير ناحية الوجيهية في ديالى حاتم التميمي، الجمعة، مصرع شابين في انقلاب مركبة يقودانها في نهر شرقي الناحية.

وقال التميمي في تصريح تابعته 7sky،ان” مركبة مسرعة انحرفت عن مسارها على طريق زراعي وانقلبت في نهر العزية شرقي الوجيهية ما ادى الى مصرعهما لافتا الى ان محاولات الاهالي انقاذ الشابين لم تفلح”.

واضاف التميمي،ان” جثامين الشابين تم نقلهما الى الطبابة العدلية”.

وتعاني ديالى من معدلات عالية لحوادث الطرق في السنوات الاخيرة”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع شابين بانقلاب مركبة في ” نهر العزية” بديالى 7 SKY TV.

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