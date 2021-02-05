كيف تحدث فرقا اقتصاديا في العراق.. احمد السلامي

2021/02/05 | 20:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب احمد السلامي:

رغم كل شيئ وكمرحلة اولى و خلال وقت قصير ومتوسط وبعيد الاجل يجعل بلادنا تحدث نقلة نوعية من محطة وقود لبيع النفط والبطالة والتخلف والفساد والفقر والركود والهجرة والعنف الى ثورة اقتصادية انتاجية شاملة ..!

امنيتي ان يقوم السيد رئيس الوزراء برحلة اقتصادية حول العالم

للتعاقد المباشر بدون اي وسيط ومباشرة واشراف شخصي مع مستشارين بثورة تعاقد اقتصادي مع نخبة من عمالقة الشركات العالمية مقابل تعهد بتوفير حماية للحقوق وباامن مناطق العراق وتشمل الجولة القارات التالية :

التعاقد مع شركات لتوريد خطوط انتاج صناعي تشمل الصناعات الخفيفة – الغذائية – الملابس – والتحويلية – والتنظيف – والتجميل – والادوية – والاثاث – السكائر – ومصانع اسمنت -التعاقد مع علامات تجارية شركات القطاع العقاري والنقل.

التعاقد على خطوط تجميع سيارت تيوتا نيسان متسوبيشي وصناعة اجزاء منها – محطات كهرباء بالغاز المصاحب ومخلفات المصافي – ميناء الفاو الكبير – مطار جديد ببغداد – طرق برية -التعاقد مع علامات تجارية

التعاقد مع مجموعة شركات سامسونك بفتح فروع للصناعات الخفيفة والتقنية – وهونداي وكيا لتجميع السيارت – شركات بناء عقارية سكنية عمودي وافقي .



وطرق برية وسكك ومترو انفاق بغداد وقطار معلق – الزراعة -التعاقد مع علامات تجارية

ثانيا: استراليا :

التعاقد على اقامة مزارع استثمار كبيرة للزراعة على مياه الابار والانهار وتربية الحيوانات الماشية الرئيسية لغرض اللبن واللحم والجلود والاصواف .



ومكننة .

التعاقد مع علامات تجارية

التعاقد مع شركات سيمنز الكهرباء وأنظمة الاتصالات وأنظمة التحكم الإلكترونية والأدوات الكهربائية وأيضا في التجهيزات الطبية وفى مجال التشييد والبناء وفى قطاع خدمات الأعمال والأدوات المنزلية والمكيفات والتليفونات المحمولة والإنذارات المنزلية والحواسيب المحمولة.

مجموعة فلوكس فاجن

التعاقد مع علامات تجارية

التعاقد مع توتال لاقامة اكبر لاستثمار حقول نفطية .

تاسيس شركة جديدة خطوط جوية مع ايرباص .

يخوت سياحية وسفن نقل وشحن

التعاقد مع علامات تجارية

غاز بروم – استثمار شامل لصناعة الغاز الطبيعي والمصاحب لجعل العراق يدخل عالم صناعة الغاز وتصديرة الى العالم

جنرال ماتورز – وفورد – واكسون موبيل للنفط – وشل – للتعاقد كلا بحسب اختصاصها .

زيارات الى المحموعة الاوربية _ كندا _ البرازيل – تركيا – ايران – جنوب افريقيا – تايلند – ماليزيا – سنغافورة

لنسخ تجارب وعقود علامات تجارية –

#ملاحظة ، يتم تمويل ذلك من نسب على النفط المباع لصالح الشركات وحصص بالانتاج والادارة لمدد زمنية محددة متوسطة وطويلة الاجل ودفع بالاجل

يتم تاسيس بورصة لكل الشركات اعلاه وغيرها للمشاركة باسهم للمواطنين كمستثمرين ومضاربين للقطاع الخاص العراقي والاجنبي والمواطنين للمشاركة باسهم خاصة و يتم خصخصت حصة الحكومة بالبورصة لصالح شركات وافراد رصينة بنسبة 51% على الاقل مقابل ضرائب .

توجد عواقب كبيرة وصعوبات مالية وسياسية وامنية وفساد وحرب ..

الخوض في غمار البحر خير من الركون على جزيرة نائية مع قارب.

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