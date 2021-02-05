الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية بنحو 3.5%

2021/02/05 | 20:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بنحو 3.5 بالمائة.

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