الكشف عن سبب سيؤخر الموازنة وقتًا اضافيًا.. ما مصير الرواتب؟

2021/02/05 | 20:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف النائب بدر الزيادي عن مؤشرات ستؤخر اقرار الموازنة لايام اضافية، فيما صرح عن مصير الرواتب.

وقال الزيادي في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “يس عراق” إن “رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة ولا يوجد اي تأخير فيها وهي مستمرة لعدة شهور كون المبالغ المالية موجودة، حتى وأن تأخر التصويت على الموازنة العامة”.

واضاف ان “الموازنة فيها اختلاف كبير بين الكرد واللجنة المالية والأطراف السياسية، لذلك فهي بحاجة لتوافق سياسي ووقت أكثر للتصويت عليها”.

واشار الى ان” الإقليم لم يسدد الديون من عام 2003 وإلى الآن”، موضحا أن “الاشكالية تتعلق بكشف الإقليم ما بذمته المالية من موارد غير نفطية لبغداد، وأن لغاية الآن لا توافقات بشأن هذا الملف، وبالتالي ستتأخر الموازنة لعدة أيام أخرى”.

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