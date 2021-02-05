نائب عن ديالى: موازنة 2021 لم تنصف 400 الف نسمة من اهالي المحافظة

2021/02/05 | 20:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

اكد النائب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، الجمعة، أن موازنة 2021 لم تنصف 400 الف نسمة من اهالي المحافظة.

وقال الكروي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "ديالى تعاني منذ 2003 ولغاية اليوم من قلة المشاريع الستراتيجية المنفذة فيها فضلا عن تلكؤاغلبها منذ سنوات طويلة والاهالي يعانون مأساة خدمية".

واضاف الكروي أن "مشروع مجاري غرب بعقوبة يعد من المشاريع الستراتيجية التي ستنقذ 150 الف نسمة في اكثر من 10 مناطق فيمركز المحافظة تسببت اشكالات متعددة في ايقافه منذ 7 سنوات ورغم استكمال الخرائط الهندسية وتحديد المبالغ وتلقينا وعود في ادراجةفي موازنات 2018 وما بعدها لكن ذلك لم يتحقق اي شي" لافتا الى أنه "تم ايضا التغاضي عن ادراج مشروع طريق بحيرة حمرين الذيينقذ 250 الف نسمة من مأساة مستمرة منذ 3 سنوات".

واشار الى ان" ديالى لم تنصف في موازنة 2021 ولم تنال ابسط حقوقها في تمويل مشاريعها مثل بقية المحافظات الاخرى".

وبين الكروي أنه "ليس من المقبول ان يكون التعامل مع المحافظة بهذا الطريقة من للظلم وعدم الانصاف".

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