الزوراء يحقق تعادلا مع نفط ميسان في الرمق الاخير

2021/02/05 | 20:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / خطف فريق الزوراء تعادلا قاتلا من ضيفه نفط ميسان في المباراة التي اقيمت مساء اليوم في ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.ولم تخل المباراة من الاثارة ، اذ سدد حسين علي كرة علت العارضة وحاول نفط ميسان عبر احمد عبد الرزاق ، لكن الشوط الاول انتهى بالتعادل السلبي.واحتفظت المباراة باثارتها في دقائقها الاخيرة ، اذ خطف لاعب نفط ميسان جعفر كاطع هدفا في الدقيقة ٧٩ .وضغط الزوراء بقوة ليعدل النتيجة ، وتحقق له ذلك في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بتوقيع اللاعب نجم شوان ،لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين.ورفع الزوراء رصيده الى النقطة ٣٢ في المركز الثالث ،فيما رفع نفط ميسان رصيده الى النقطة ٢٤ في المركز الثامن./انتهى

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