2021/02/05 | 20:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نضع بين أيديكم فيلم “مسيحيو الموصل”..وهو فيلم وثائقي يسلط الضوء على ظروف المسيحيين الذي هُجّروا من الموصل, حاملين معهم ذكرياتهم جنباً إلى جنبٍ مع مسلميها..



فغدت عمّانُ وُجهتهم ومنطلقهم لحلم العودة الذي يبدو بعيد المنال في عيونهم.إخراج: أحمد الحراسيس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيلم “مسيحيو الموصل” | وثائقي | Christians of Mosul) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيلم “مسيحيو الموصل” | وثائقي | Christians of Mosul) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).