ثاني محافظة تعطل الدوام بسبب الأحوال الجوية

2021/02/05 | 20:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز قررت حكومة النجف المحلية، الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس بسبب سوء الاحوال الجوية. وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ النجف لؤي الياسري، في بيان مقتضب تلقى “النور نيوز” نسخة منه أنه “بسبب سوء الاحوال الجوية، تم التوجيه بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس الحكومية والاهلية في عموم المحافظة ليوم غد السبت”.

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