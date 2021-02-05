2021/02/05 | 20:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر محلي في ديالى، اليوم الجمعة، بمصرع شخصين جراء سقوط عجلتهما في أحد الأنهر شمال شرقي بعقوبة.وقال المصدر، إن “عجلة انحرفت عن مسارها في طريق قرية “العزية” في اطراف ناحية الوجيهية 25 كم، شمال شرقي بعقوبة وسقطت في احد الانهر ما ادي الى مصرع شخصين بداخلها في الحال”.واضاف، أن “الاهالي وفرق الدفاع المدني انتشلوا الجثتين وتم نقلهما الى الطب العدلي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع شخصين جراء سقوط عجلتهما في أحد الأنهر بديالى..



صورة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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