مصرع شخصين جراء سقوط عجلتهما في أحد الأنهر بديالى

2021/02/05 | 20:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر محلي في ديالى، اليوم الجمعة، بمصرع شخصين جراء سقوط عجلتهما في أحد الأنهر شمال شرقي بعقوبة.وقال المصدر، إن “عجلة انحرفت عن مسارها في طريق قرية “العزية” في اطراف ناحية الوجيهية 25 كم، شمال شرقي بعقوبة وسقطت في احد الانهر ما ادي الى مصرع شخصين بداخلها في الحال”.واضاف، أن “الاهالي وفرق […]

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