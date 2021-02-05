الأمن الوطني يلقي القبض على مبتزين هددا 20 مواطناً في صلاح الدين

2021/02/05 | 20:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القى جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين، القبض على مبتزين اثنين قاما بتهديد عشرين مواطناً.

وذكر بيان للجهاز ، انه بعد شكوى تقدم بها احد المواطنين اثر تعرضه للابتزاز الالكتروني على منصة فيسبوك، تمكنت الفرق وبعد استحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على مبتزيّن اثنين اعترفوا بابتزازهم اشخاص عبر منصة فيس بوك وذلك عن طريق إستدراج المراهقين من خلال حسابات بأسماء وهمية.

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