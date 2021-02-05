مركز مختص: ’هاشتاكات’ تثير الطائفية والانقسام المجتمعي: بلّغوا تويتر لإزالتها

2021/02/05 | 20:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز دعا مركزالاعلام_الرقمي DMC إلى الابتعاد عن الترويج أو المشاركة في “الهاشتاكات الاستفزازية” التي تظهر أحيانا في ترند العراق. وأوضح المركز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه أن “هذه الهاشتاكات اصبحت تثير الانقسامات الاثنية وتحرض على الفتنة بين المكونات المختلفة في المجتمع، فضلا عن تعميق الاستقطابات بين التيارات السياسية المختلفة”. وأضاف …

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