عقب اتهامات بـ’محاباة المقاولين’.. البرلمان يدافع عن اللجنة المالية: أصوات نشاز

2021/02/05 | 20:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استنكرت رئاسة مجلس النواب، الجمعة، ما قالت إنه "هجوم" تتعرض له اللجنة المالية من قبل "أصوات نشاز"، لعرقلة عملها وإفشال الموازنة.

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وعبر بيان صدر عن الرئاسة تلقى "ناس"، نسخة منه (5 شباط 2021)، عن "استنكاره للهجوم الذي تشنه أصوات نشاز ضد اللجنة المالية النيابية ومحاولة عرقلة عملها بهدف إفشالها وبالتالي إفشال الموازنة وعدم تمريرها في مجلس النواب لإرباك عمل الحكومة والدولة عموماً في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد".

وأوضحت الرئاسة ان "موازنة العام الجاري 2021، مهمة جداً لمعالجة التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية التي تواجه العراق من جهة وتلك التي نجمت عن عدم تشريع قانون موازنة العام الماضي 2020، وما تسببت به جائحة كورونا من آثار سلبية على الواقع الصحي والاقتصادي".

وأشارت الرئاسة إلى أن "مقصد هذه الأصوات النشاز هو إفشال السلطتين التشريعية والتنفيذية وإظهارهما ضعيفتين وغير قادرتين على إمضاء الموازنة وخلق حالة من الصراع وتراشق الاتهامات بينهما عن المسؤولية في الفشل بتمرير الموازنة وهو ما نرفضه قطعاً".

وطالبت الرئاسة الكتل السياسية بـ"الإفصاح عن توجهاتها بشأن الموازنة من خلال ممثليها في اللجنة المالية، خصوصاً أن قرارات اللجنة تعتمد ألية التصويت ويتم اعتماد القرار الحاصل على أغلبية المصوتين، ولا تستطيع رئاسة اللجنة ولا أي جهة داخل اللجنة من فرض توجهات معينة ما دام أغلب الأعضاء رافضين لها، فالموازنة هي للدولة العراقية ونرفض أن تتحول إلى موازنة أحزاب، داعيةً إلى تنسيق المواقف بما يؤدي لتمرير الموازنة لما فيه مصلحة البلاد".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اتهامات للجنة المالية تتعلق غالباً بمستحقات المقاولين.

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