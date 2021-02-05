2021/02/05 | 20:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن محافظ النجف الاشرف، اليوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس بسبب سوء الاحوال الجوية والمتوقع استمرارها ليوم غد السبت.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ النجف لؤي الياسري في بيان صحفي ان “محافظ النجف الاشرف وجه بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس الحكومية والاهلية في عموم المحافظة ليوم غد السبت بسبب سوء الاحوال الجوية ،لذا اقتضى التنويه”.

التالي

منذ ساعتين

الانواء الجوية تحدد حالة الطقس في مختلف المناطق العراقية حتى الأحد

منذ 3 ساعات

تعطيل الدوام الرسمي في مدارس الديوانية يوم غد

منذ 3 ساعات

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”144″ المسجلة اليوم

منذ 4 ساعات

الصحة: ضعف الاجراءات الوقائية سيؤدي الى فقدان السيطرة على كورونا

منذ 5 ساعات

خلية الازمة في النجف تصدر جملة من القرارات

منذ 7 ساعات

مصرف الرشيد يصدر توضيحاً بشأن استقطاع رواتب الموظفين

منذ 9 ساعات

الرافدين يصدر بياناً بشأن منح السلف للموظفين

منذ 22 ساعة

إخلاء (39) حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر الشمالي

منذ 23 ساعة

صحة الانبار تعلن عن نجاح عملية نادرة في مستشفى هيت العام

منذ يوم واحد

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”91″ المسجلة اليوم

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الديوانية.. النجف تعطل دوام مدارسها بسبب الامطار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الديوانية.. النجف تعطل دوام مدارسها بسبب الامطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).