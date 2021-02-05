2021/02/05 | 20:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني خاص كشف نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، اليوم الجمعة، عن أبرز الاتفاقيات التي عقدت بين حكومتي بغداد وأربيل منذ عام 2014، وفيما أكد أن الكرد لم يسرقوا نفط محافظة البصرة، اشار الى أن الإقليم يطمح لإنضمام الكرد الى عضوية شركة تسويق النفط (سومو).• ما علاقة إقليم كردستان بنفط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوباد طالباني يكشف لـ”المركز الخبري” المستور عن اتفاقيات المركز والاقليم منذ 2014 ويؤكد: لم نسرق نفط البصرة المركز الخبري الوطني.

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