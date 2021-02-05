2021/02/05 | 20:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري شدد مركزالاعلام الرقمي DMC، الجمعة، على ضرورة الابتعاد عن الترويج او المشاركة في الهاشتاكات الاستفزازية التي تظهر احيانا في ترند العراق، فيما أكد أنها تثير الطائفية والانقسامات المجتمعية في البلاد.وذكر المركز في بيان تلقاه (المركز الخبري الوطني)، أن “الهاشتاكات الاستفزازية تثير الطائفية والانقسامات المجتمعية في العراق، واصبحت تثير الانقسامات الاثنية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام الرقمي: الهاشتاكات الاستفزازية تثير الطائفية والانقسامات المجتمعية بالعراق المركز الخبري الوطني.

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