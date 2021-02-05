2021/02/05 | 20:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر متنبئ جوي من فيضانات قد تحصل، في عدد من المحافظات خلال الساعات المقبلة بسبب موجة الامطار الغزيرة.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في بيان: "نحذر في البداية من ان مدن الفرات الاوسط وضمنها النجف ستتلقى اعلى كميات امطار الليلة ونهار غد السبت ولانستبعد الفيضانات الداخلية يرجى اتخاذ الاحتياطات".

واضاف: ان "التوقعات لجميع المدن تشير الى:

1. استمرار هطول الامطار في مدن الفرات الاوسط هذه الليلة مصحوبة بالغزارة والشدة على فترات.

2.



استمرار فرص الامطار ايضا في السليمانية وكركوك وصلاح الدين وارببل وبغداد والرمادي وواسط وبادية الجنوب.

3.



تمتد مساحة هطول الامطار في وقت متاخر من الليل لتشمل السماوة وذي قار.

4.



مدينتي البصرة وميسان فرصها ضعيفه هذه الليلة وربما تشملها امطار خفيفة، ومتوقع ان تبدأ فيها الامطار صباح السبت.

5.



يوم غد السبت تستمر حالة عدم الاستقرار وتستمر تحذيراتنا من غزارة الامطار في بعض الاماكن وخصوصا مدن الفرات الاوسط والعاصمة بغداد وجنوب ديالى وشمال واسط.

6.



يوم غد السبت، متوقع ان تكون مدن نينوى والانبار ودهوك واربيل هي الاقل في كمية الامطار..ويغلب عليها اجواء صافيه الى غائمة جزئيا.

PUKmedia وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من فيضانات خلال الساعات المقبلة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من فيضانات خلال الساعات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).