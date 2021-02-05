الدولار الأمريكي يعمق خسائره أمام العملات الرئيسية بعد تقرير الوظائف

2021/02/05 | 20:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمق الدولار الأمريكي خسائره عالمياً خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد تقرير الوظائف، لكنه يتجه لأفضل أداء أسبوعي في 3 أشهر.

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