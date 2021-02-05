 الانبار تؤكد وجود 40 جسر متضرر على الطريق الدولي السريع لم يتم اعادتها الى الخدمة

2021/02/05 | 20:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار ..

افاد مدير صيانة طرق وجسور طريق المرور السريع في محافظة الانبار ياسر الفهداوي ، الجمعة، بان 40 جسرا ومجسر متضرر على الطريق الدولي السريع الذي يربط محافظة الانبار بالمنافذ الحدودية الثلاثة الاردن والسعودية وسوريا .

وقال الفهداوي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” 40 جسر ومجسر على الطريق الدولي السريع الذي يربط محافظة الانبار بثلاثة دول هي الاردن والسعودية وسوريا ، متضرر ولم يتم اعادتها الى الخدمة رغم انتهاء العمليات العسكرية غير ان جهود اعادة اعمارها مستمرة “.

واضاف ان” شبكة الطرق على الطريق الدولي السريع بحاجة الى اعادة اعمار وتأهيل جراء العمليات الارهابية، مبينا ان” الطريق الدولي السريع يعد من اهم الطرق الحيوية في العراق كونه يربط ثلاث دول “.

يشار الى ان الحكومتين المركزية والمحلية والمنظمات الانسانية اعادة اعمار وتأهيل 25 جسر متضرر بنسب على الطريق الدولي السريع “.



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