النجف تعطل دوام المدارس بسبب سوء الاحوال الجوية

2021/02/05 | 20:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت محافظة النجف، الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس في عموم المحافظة ليوم غد السبت، بسبب سوء الاحوال الجوية.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ النجف، لؤي الياسري، في بيان اليوم، (5 شباط 2021)، انه "بسبب سوء الاحوال الجوية والمتوقع استمرار الامطار ليوم غد السبت، محافظ النجف، لؤي الياسري يوجه بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس الحكومية والاهلية في عموم المحافظة ليوم غد السبت 6/2/2021، لذا اقتضى التنويه".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قررت محافظة الديوانية، تعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة بسبب ارتفاع مناسيب الأمطار.

وقال اعلام المحافظة في بيان مقتضب، ان "محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، أعلن تعطيل الدوام الرسمي في كافة مدارس المحافظة يوم غد السبت جراء ازدياد كميات الأمطار المتساقطة على الديوانية".

وأضاف البيان، ان ذلك جاء "للحفاظ على صحة وسلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة".

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