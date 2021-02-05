محذرا من الفيضانات.. متنبئ جوي: أمطار غزيرة في مدن عدة بالعراق- عاجل

2021/02/05 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

حدد المتنبئ الجوي، صادق عطية، الجمعة، موعد انتهاء موجة الامطار التي تشهدها البلاد.

وقال عطية في منشور عبر صفحته في ’’فيسبوك’’ وتابعته (بغداد اليوم)، "نحذر في البداية من ان مدن الفرات الاوسط وضمنها النجف ستتلقى اعلى كميات أمطار هذه الليلة، ونهار غد السبت، ولا يستبعد الفيضانات الداخلية"، طالباً "اخذ الاحتياطات".

واضاف أن "التوقعات لكافة المدن تشير الى استمرار هطول الأمطار في مدن الفرات الاوسط هذه الليلة مصحوبة بالغزارة والشدة، على فترات مع استمرار فرص الامطار ايضا في السليمانية وكركوك وصلاح الدين و أرببل وبغداد والرمادي وواسط وبادية الجنوب".

وبين عطية أن "مساحة هطول الامطار ستمتد في وقت متأخر من الليل لتشمل السماوة وذي قار"، لافتا الى أن "مدينتي البصرة وميسان فرصها ضعيفة هذه الليلة وربما تشملها امطار خفيفة ، ومتوقع ان تبدأ فيها الامطار صباح السبت".

وبين أن "يوم غد السبت تستمر حالة عدم الاستقرار وتستمر تحذيراتنا من غزارة الامطار في بعض الاماكن وخصوصا مدن الفرات الاوسط والعاصمة بغداد وجنوب ديالى وشمال واسط"، مشيرا الى أن "يوم غد السبت ، متوقع ان تكون مدن نينوى والانبار ودهوك واربيل هي الاقل في كمية الامطار ..ويغلب عليها اجواء صافيه الى غائمة جزئيا".

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