رئيس كتلة بدر النيابية : الموازنة ستمرر حتى اذا لم يتم الاتفاق بين بغداد واربيل

2021/02/05 | 20:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي :" ان الموازنة ستمرر حتى اذا لم يتم الاتفاق بين بغداد واربيل " .وقال الكعبي في تصريح متلفز :" ان اقليم كردستان لم يتعاون مع الحكومة الاتحادية لحسم حصته في الموازنة "، مشيرا الى :"ان وفد اقليم كردستان رفض تسليم النفط والحقول للحكومة الاتحادية ".واضاف :"ان اللجنة المالية النيابية ستسلم الموازنة الى رئاسة البرلمان الاسبوع المقبل "./انتهى2

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