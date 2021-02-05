الزوراء ينجو من فخ نفط ميسان في ممتاز الكرة

2021/02/05 | 21:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]نجا فريق الزوراء من فخ الخسارة امام ضيفه نفط ميسان، بعدما تعادل معه بهدف لمثله، اليوم الجمعة.

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