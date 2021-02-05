انقاذ 30 شخصاً جراء حريق كبير في بناية سكنية بالكرادة

2021/02/05 | 21:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت مديرية الدفاع المدني من إنقاذ ثلاثين شخصا بعد إخماد حريق كبير نتيجة تماس كهربائي داخل بناية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وبحسب بيان مديرية الدفاع ان الحريق اندلع داخل شقة في بناية سكنية مكونة من خمسة طوابق، وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحادث مع تسجيل اصابات بسيطة لعدد من الساكنين، مؤكدة إنهاء الحادث دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر المادية.

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