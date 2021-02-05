بومبيو يهاجم بايدن: لا يمكن العودة إلى سنوات سياسة أوباما الخارجية

2021/02/05 | 21:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، من سياسة الرئيس جو بايدن الدبلوماسية، قائلا لا يمكن للشعب الأميركي أن يعود إلى ثماني سنوات أخرى من سياسة باراك أوباما الخارجية.

وقال بومبيو في تصريحات صحفية أنه على بايدن المضي قدما في سياسة خارجية تشبه إلى حد كبير تلك التي عمل عليها ترمب والتي تقوم على مبدأ أمريكا أولا، وعملت على منع روسيا ودول أخرى من التدخل في شؤون اميركا الداخلية.

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