واشنطن وأنقرة.. تبادل أوراق الضغط الأولى في عهد بايدن

2021/02/05 | 21:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجواءٌ "غائمة" تخيّم على أولى محطات الطريق بين أنقرة والإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن، فعلى مدار الأيام القليلة الماضية خرجت انتقاداتٌ وصفت بالساخنة من كلا الجانبين، وفي مقابلها كان هناك اتصالات باردة لم تكسر حالة الترقب التي سادت على مدار الشهرين الماضيين، والتي ارتبطت بسؤال أساسي: "كيف ستكون العلاقة بين أنقرة وواشنطن بعد وصول بايدن إلى البيت الأبيض؟".

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