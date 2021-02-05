البرلمان يدافع عن اللجنة المالية عقب اتهامات واجهتها

2021/02/05 | 21:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز استنكرت رئاسة مجلس النواب، الجمعة، ما قالت إنه “هجوم” تتعرض له اللجنة المالية من قبل “أصوات نشاز”، لعرقلة عملها وإفشال الموازنة. وعبر بيان صدر عن الرئاسة تلقى “النور نيوز”، نسخة منه عن “استنكاره للهجوم الذي تشنه أصوات نشاز ضد اللجنة المالية النيابية ومحاولة عرقلة عملها بهدف إفشالها وبالتالي إفشال الموازنة وعدم تمريرها …

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