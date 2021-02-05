فيديو من الوقفة التضامنية مع المرجع كمال الحيدري وسط بغداد

2021/02/05 | 21:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نظم عدد من النشطاء وقفة تضامنية ظهر الجمعة في شارع المتنبي وسط بغداد، للتنديد بما قالوا إنه "منع يتعرض له المرجع الديني كمال الحيدري" المقيم في إيران.

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منظمو الوقفة، طالبوا بـ ’فك الحصار’ عن الحيدري، والسماح له بممارسة نشاطاته الفكرية.

وسبق أن أثار المرجع الديني جدلاً واسعاً في الاوساط الدينية والاجتماعية، بعد طرح رؤاه التي تُوصف بـ ’التجديدية’ كما تعرضت حلقات برنامجه على الفضائية الحكومية العراقية إلى ضغوطات لمنع بثها، غير أن مقدم البرنامج الإعلامي "سعدون ضمد" اكد تلقيه رسالة من مكتب المرجع الإعلى علي السيستاني، تضمنت تأكيداً ودعماً لحرية الفكر والتعبير.

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إلا أن أنباءً ترددت في وقت لاحق عن تعرض الحيدري إلى ضغوطات في مدينة قم الإيرانية، وصلت إلى إغلاق مكتبه.

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ورد ناريّ من علماء!

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