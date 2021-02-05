الامطار تضرب الدوام في 3 محافظات وتعطله رسميًا

2021/02/05 | 21:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قررت كل من محافظات النجف والديوانية وبابل، تعطيل الدوام الرسمي بفعل موجة الامطار القوية التي ستضرب معظم محافظات العراق منذ فجر اليوم.

وقرر محافظ بابل تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد السبت بسبب هطول الامطار .

من جانبها قررت حكومة النجف المحلية، الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس بسبب سوء الاحوال الجوية.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ النجف لؤي الياسري، في بيان أنه “بسبب سوء الاحوال الجوية، تم التوجيه بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس الحكومية والاهلية في عموم المحافظة ليوم غد السبت”.

فيما أعلنت الحكومة المحلية في الديوانية، الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة، إثر ارتفاع مناسيب المياه بسبب موجة الأمطار الأخيرة.

وذكر المحافظ زهير الشعلان في بيان مقتضب أنه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي في كافة مدارس المحافظة يوم غد السبت جراء ازدياد كميات الأمطار المتساقطة على الديوانية”.

وأكد الشعلان أن “هذا القرار يأتي حفاظا صحة وسلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة”.

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