2021/02/05 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أخلت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، حاويات "شديدة الخطورة"، تابعة لوزارة النفط من ميناءين بأم قصر.وذكر إعلام المنافذ في بيان، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبإشراف ميداني من قبل رئيس هيئة المنافذ عمر الوائلي، جرت عملية اخلاء (8) حاويات من مينائي ام قصر الأوسط والجنوبي تحتوي على مواد شديدة الخطورة والتي تكون عائديتها إلى وزارة النفط، بعد استكمال الإجراءات الأصولية كافة لتنفيذ تلك التوجيهات".



جدير بالذكر أن المنافذ الحدودية في موانئ ام قصر قامت اليوم بإخلاء (142) حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية تعلن إخلاء حاويات "شديدة الخطورة" في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية تعلن إخلاء حاويات "شديدة الخطورة" في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).