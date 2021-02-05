وزير المالية : قوى سياسية مستفيدة من الفساد ولايخدمها القضاء عليه

2021/02/05 | 21:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد وزير المالية علي عبد الامير علاوي :" ان بعض القوى السياسية مستفيدة من الفساد ولا يخدمها القضاء عليه ".وقال علاوي في تصريح متلفز :" هناك مؤشرات على وجود تخادم بين بعض القوى السياسية بشأن الفساد في عقود التسليح ".واضاف :" ان الادارة الامريكية متواطئة بقضايا الفساد ، للحفاظ على تحالفاتها السياسية "، مشيرا الى :" ان بعض الاشخاص لهم ارتباطات مباشرة بالمخابرات الامريكية ومخابرات دول اجنبية اخرى "./ انتهى2

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