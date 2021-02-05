متنبئ جوي يحذر من امطار غزيرة وحدوث فيضانات داخلية

2021/02/05 | 21:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلن المتنبئ الجوي صادق عطية :" ان مدن الفرات الاوسط ، وضمنها النجف ، ستتلقى اعلى كميات الامطار الليلة ونهار غد السبت ولا يستبعد حدوث فيضانات داخلية ".وقال عطية على صفحته الشخصية في فيسبوك " ان التوقعات لكافة المدن تشير الى استمرار هطول الامطار في مدن الفرات الاوسط هذه الليلة مصحوبة بالغزارة والشدة على فترات" .واضاف " ان فرص الامطار مستمرة ايضا في السليمانية وكركوك وصلاح الدين وارببل وبغداد والرمادي وديالى وواسط وبادية الجنوب،و تمتد مساحة هطول الأمطار في وقت متأخر من الليل لتشمل السماوة وذي قار ".واشار عطية الى ان البصرة وميسان فرصهما ستكون ضعيفة هذه الليلة وربما تشملها أمطار خفيفة ، ويتوقع ان تبدأ فيها الأمطار صباح السبت ./ انتهى

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