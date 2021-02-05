المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: الحرب في اليمن لا تتسق مع القيم الأمريكية

2021/02/05 | 21:28 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عودة الدبلوماسية الأمريكية، يستضيف توفيق مجيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية باللغة العربية، كريستيان جيمز، ليكشف لنا عن الملامح الجديدة للسياسة الخارجية للإدارة الأمريكية.

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