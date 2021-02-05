2021/02/05 | 21:45 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت محافظة بابل، الجمعة، غدا السبت، بسبب الامطار المتوقعة.وذكرت صحيفة “الصباح” الرسمية في خبر، إن “محافظ بابل قرر تعطيل الدوام الرسمي، يوم غد السبت، بسبب هطول الأمطار”.وكانت محافظتي الديوانية والنجف أعلنتا تعطيل دوام المدارس يوم غد السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ بابل يقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد السبت بسبب الأمطار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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