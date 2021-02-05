الإعلام الرقمي يحذر من الهاشتاكات الاستفزازية والمثيرة للنعرات الطائفية والانقسامات

2021/02/05 | 21:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مركز الاعلام الرقمي، من خطورة إطلاق الهاشتاكات الاستفزازية لما تسببه من اثارة للطائفية والانقسامات المجتمعية في العراق.

وأكد المركز في بيان انه رصد العديد من الهاشتاكات التي تطلقها جماعات ذات توجهات واجندات معينة، بهدف اثارة النعرات الطائفية وزيادة حدة التجاذبات بين الفرقاء، والتي اصبحت تثير الانقسامات الاثنية وتحرض على الفتنة بين المكونات المختلفة في المجتمع، فضلا عن تعميق الاستقطابات بين التيارات السياسية المختلفة، في حين نصح المركز مستخدمي تويتر بضرورة الابلاغ عن الهاشتكات التي تستهدف النسيج الاجتماعي في البلاد.

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