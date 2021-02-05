عودة الهدوء الى ساحة الحبوبي بعد تظاهرات خلفت عددا من المصابين

2021/02/05 | 21:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مصادر محلية في محافظة ذي قار، عودة الهدوء الى ساحة الحبوبي مركز الاحتجاجات الشعبية في مدينة الناصرية.

المصادر أشارت الى إعادة فتح جسر الحضارات وسط المدينة، بعد اغلاقه لساعات من قبل المحتجين كخطوة تصعيدية للمطالبة بإجراء إصلاحات اقتصادية والكشف عن مصير المتظاهرين المغيبين، في وقت كان فيه مئات المتظاهرين قد تمركزوا في ساحة الحبوبي بعد انسحاب قوات الشغب منها، في حين أفاد مصدر طبي، بوقوع خمس اصابات بين المتظاهرين نتيجة المواجهات وقيام القوات الامنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

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