ملف الأيزيديات المختطفات.. العراق يتسلم ناجيتين من سوريا

2021/02/05 | 21:51 - المصدر: وكالة ناس

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الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة

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يولي السيد القائد العام للقوات المسلحة، اهتماماً كبيراً بملف متابعة مصير الناجيات الإيزيديات ، ومن خلال الجهود المستمرة والعمل الاستخباري والتنسيق، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، استلم اليوم الجمعة، لواء المشاة 71 في الفرقة 15 اثنين من الناجيات من الطائفة الإيزيدية وهما ( عاصمه جاسم خضر الجركان تولد 2004 اسم الام جيجي احمد السكن السابق مجمع العدنانية، و الناجية نجلاء سعيد اسماعيل المندكان تولد2003 اسم الام گوزى حمد السكن السابق مجمع تل قصب) من الجانب السوري في منفذ ربيعة الحدودي، بحضور ممثلين عن جميع الوكالات الأمنية.

وقد جرى تسليمها الى ذويهما في مقر اللواء ذاته بحضور ممثلين عن جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني والاستخبارات العسكرية.

ان الحكومة العراقية تعمل بشكل جاد وبوتيرة عالية من أجل إعادة جميع الناجيات الإيزيديات الى ذويهن والاهتمام بهن والتواصل الدائم معهن لتلبية احتياجاتهن وطلباتهن.

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اللواء قوات خاصة

يحيى رسول عبدالله

5 شباط 2021

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