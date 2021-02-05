2021/02/05 | 21:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، إخلاء (8) حاويات تحتوي على مواد شديدة الخطورة من ميناءي ام قصر الأوسط والجنوبي.وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه (المركز الخبري الوطني)، أنه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبإشراف ميداني من قبل رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، جرت عملية اخلاء (8) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحتوي مواد شديدة الخطورة..



إخلاء 8 حاويات من ميناءي ام قصر الأوسط والجنوبي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحتوي مواد شديدة الخطورة.. إخلاء 8 حاويات من ميناءي ام قصر الأوسط والجنوبي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحتوي مواد شديدة الخطورة.. إخلاء 8 حاويات من ميناءي ام قصر الأوسط والجنوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).