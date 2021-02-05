صور..مصر تودع جثمان الفنان عزت العلايلي

2021/02/05 | 21:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت جنازة الفنان المصري عزت العلايلي، داخل أحد المساجد بمنطقة السادس من أكتوبر، حضور عدد من نجوم السينما والتلفزيون من أجل وداع العلايلي بعد وفاته، صباح الجمعة، عن عمر يناهز الـ 86 عاما.

كان محمود العلايلي نجل الفنان القدير أعلن عن الخبر المفجع قائلًا: "توفي صباح اليوم والدي الفنان عزت العلايلي، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة".

وحرصت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية على التواجد في الجنازة، وتحدثت عن الراحل قائلة: "فقدنا اليوم اسم كبير في الفن المصري والعربي، رجل يملك الكثير من الإنجازات العظيمة عبر تاريخه، له مواقف عديدة مشرفة ساند فيها الثقافة في بلاده".

وللراحل أعمال رائعة بقت في قلوب عشاق السينما على مدار عقود من أبرزها الفيلم الوطني الطريق إلى إيلات فضلا عن الأرض والمواطن مصري والطوق والإسورة والتوت والنبوت والسقا مات، وآخرها فيلم تراب الماس عام 2018.

وبدا التأثر على الفنانة لبلبة فور وصولها إلى الجنازة، وتذكرت مواقف جمعتها بالفنان الكبير: "آخر مرة التقيت به في عزاء الكاتب وحيد حامد الشهر الماضي، دارت بيننا أحاديث ودية كعادته، فهو شخص مقرب من الجميع، جمعتني به صداق قوية وعميقة".

وتردف النجمة المصرية بينما تنساب الدموع من عينيها: "امتاز بطابع مختلف في أعماله، وتمكن من خلق مساحة خاصة باسمه وسط جيل من عمالقة التمثيل، كان دائما يختار أدواره بدقة وعناية بالغة، وأعماله الفنية تشهد على ذلك".

ونعى أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنان الراحل واصفا إياه بـ "فارس الدراما العربية" إذ قدم خلال مشواره الفني الطويل أكثر من 190 عملا تعاون خلالها مع أسماء لامعة من المخرجين الكبار مثل يوسف شاهين وصلاح أبو سيف وكمال الشيخ.

ويؤكد زكي عقب أداء صلاة الجنازة أن عزت العلايلي اعتاد على التواجد في وداع كافة زملائه الراحلين، موضحا على وقوفه إلى جوار الفنانين في أزمات عديدة فضلا عن التواصل الدائم مع نقيب المهن التمثيلية للشد من أزره عند تعرضه لصعوبات في عمله.

وتابع زكي: عزت العلايلي قيمة كبيرة لن نقدر على تعويضها، إسهاماته الفنية تعيش في وجدان كل مصري، لن أنسى دوره في مسلسل النديم الذي أُذيع عام 1982، وعشرات الأعمال الأخرى".

وتواجد في صلاة الجنازة أسرة الراحل والمخرج محمد يس الذي تعاون مع العلايلي في مسلسل الجماعة، فضلا عن الفنانين أحمد بدير وأشرف توفيق وخالد النبوي والإعلامية بوسي شلبي.

ولم يبخل عزت العلايلي بفنه على المسرح المصري، كونه خريج المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، فقدم العديد من الأعمال المتميزة من بينها وداعا يا بكوات من تأليف لينين الرملي وإخراج عصام السيد في عام 1997، وعاد بالفريق نفسه بمسرحية وداعا يا بكوات في 2006، وبعدها بعامين كان بطلا لزكي في الوزارة.

وعبرت الفنانة إلهام شاهين عن صدمتها تجاه وفاة الراحل قائلة: "أشعر بحزن بالغ لرحيل صديق عزيز، رجل نبيل وفنان له بصمة مهمة في السينما والتلفزيون، عرفته عن قُرب وأدركت اهتمامه بالثقافة وعشقه لوطنه وللمهنة التي أخلص لها طوال مسيرته".

PUKmedia وكالات

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