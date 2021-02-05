2021/02/05 | 21:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بحوالي 22 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات التوظيف، لكنها سجلت أكبر خسائر أسبوعية في شهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث..الذهب يرتفع 22 دولاراً عند التسوية لكنه يسجل خسائر أسبوعية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث..الذهب يرتفع 22 دولاراً عند التسوية لكنه يسجل خسائر أسبوعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).